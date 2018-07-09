Член Совета Федерации - о Виде: "Отдельные личности решили испортить праздник"

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков - о словах защитника сборной Хорватии Домагоя Виды.

- Мы понимаем, что игра была на равных, игра была яркая и красивая. В силу определенных обстоятельств и случайностей победила команда Хорватии. Со стороны руководства Хорватии, со стороны тренерского состава, со стороны очень многих хорватских игроков и просто граждан высказывалось очень большое уважение России, говорили о высоком уровне проведения чемпионата, - цитирует политика РБК. - Есть отдельные личности, которые на фоне этой совершенно хорошей положительной атмосферы чемпионата решили своими действиями испортить праздник, который был у всех. И допустили подобное политическое высказывание, которое никак не соотносится с той игрой, которая состоялась.

Ранее на видеозаписи после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) хорват сказал на видеозаписи: "Слава Украине". Позднее он получил предупреждение от ФИФА.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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