Член комитета Госдумы по спорту: "Надеюсь, завтра правительство РФ примет решение насчет выходных в дни матчей сборной России"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал "СЭ" о перспективах объявления выходными дней матчей сборной России на чемпионате мира.

- Это наша совместная инициатива с Игорем Лебедевым. Хотим, чтобы дни игр сборной России на ЧМ-2018 стали либо полностью выходными, либо разрешить людям пораньше уходить с работы, - отметил Свищев. – Мы же понимаем, что матчи с участием нашей национальной команды будет смотреть практически вся нация, на каком рабочем месте кто бы ни находился. Хотя бы одним глазом, бросая трудовую деятельность, но следить за трансляциями станут. Конечно, предложение касалась не тех, кому нужно быть всегда начеку, - военных, медиков, пожарных, полицейских и т.д. Знаю, что нас поддержал профильный Комитет Госдумы, написано письмо в адрес председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Мэры Москвы и Сочи также за. В ближайшее время мы узнаем, как наша инициатива будет реализована. Рад, что региональные власти нас поддержали. Думаю, что завтра последует положительное решение правительства. Очень на это надеемся. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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