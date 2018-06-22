Член исполкома РФС: "Не понимаю, что хочет обжаловать Египет"

Депутат Госдумы от ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев не видит поводов для того, что Федерация футбола Египта пыталась обжаловать судейство в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира с Россией (1:3).

Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство матча с Россией

– Не знаю ни одной причины, из-за которой Египет хочет обжаловать судейство, – сказал Лебедев. – Оно было корректным, а пенальти в наши ворота поставили и вовсе после просмотра видеоповтора.

Да и в целом судейство на этом турнире хорошее. Наказаний меньше, чем во внутренних чемпионатах. Египет проиграл, звезда Салах не помола, ну что же поделать? Вчера Аргентина была разгромлена Хорватией. И что Месси жалуется на судейство? Это футбол, кто-то всегда проигрывает. (Андрей СИЗЯКИН)

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