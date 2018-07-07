Член исполкома РФС: "Как бы ни закончился матч с Хорватией, наши игроки и тренеры уже написали историю российского футбола"

Вице-спикер Госдумы РФ, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев поделился с "СЭ" своими ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ-2018 Россия - Хорватия, который состоится сегодня в Сочи (21.00 по Москве).

- Россия выступает в 1/4 финала чемпионата мира - это огромное достижение всего нашего футбола, - отметил Лебедев. - Уже за это мы должны сказать спасибо всей команде и ее главному тренеру. Если получится выйти в полуфинал - это станет огромным спортивным праздником для всех наших болельщиков. Сборная Хорватии - серьезный соперник, но с ним можно и нужно играть. При поддержке не только стадиона в Сочи, но и всей страны у сборной появится мотивация выйти за грань своих возможностей. Как бы ни закончилась встреча, футболисты и тренеры уже молодцы, они уже написали историю российского футбола. (Игорь НОВИКОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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