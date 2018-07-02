Читатели "СЭ": в пятерке лучших у России против Испании - три армейца!

Участники голосования на сайте sport-express.ru признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим в составе сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. За героя победной послематчевой серии пенальти отдали голоса 61,8 процента респондентов (55 361 человек).

Второе место занял одноклубник Акинфеева по ЦСКА Мариу Фернандес (15,0 %). Третье место у автора единственного гола сборной России в основное и дополнительное время Артема Дзюбы из "Зенита" (12,8 %). Следом расположились Роман Зобнин из "Спартака" (4,3 %) и два армейца - Сергей Игнашевич (3,1 %) и Александр Головин (2,4 %).

Это был восьмой по счету матч сборной России в 2018 году. В общем зачете лидерство сохранил Головин, на счету которого 43 балла. Далее идут: Дзюба и Зобнин (по 39), Акинфеев (36), Игнашевич (24), Черышев (20), Мариу Фернандес (18), Самедов (9), Смолов и Смольников (по 6), Лунев и Алексей Миранчук (по 3), Гранат, Ерохин, Жирков и Кузяев (по 2).

По традиции после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)

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