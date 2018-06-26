Читатели "СЭ": Дзюба - снова лучший

Участники голосования на сайте Sport-express.ru признали нападающего Артема Дзюбу лидером сборной России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Уругваем (0:3). За форварда "Зенита" , который был лучшим и по итогам матча с Египтом, отдали голоса 35,3 процента респондентов (15 914 из 45 112 человек).

Второе место занял Роман Зобнин из "Спартака" (29,7 %). Третье место у защитника ЦСКА Сергея Игнашевича (9,6 %). Следом расположились еще два армейца Игорь Акинфеев (8,1 %) и Мариу Фернандес (5,9 %), а также удаленный зенитовец Игорь Смольников (4,3 %).

Это был седьмой матч сборной России в 2018 году. В общем зачете лидерство сохранил Головин, на счету которого 39 баллов. Далее идут: Зобнин (37), Дзюба (31), Акинфеев (24), Черышев (20), Игнашевич (18), Самедов (9), Мариу Фернандес (8), Смолов и Смольников (по 6), Лунев и Алексей Миранчук (по 3), Гранат, Ерохин, Жирков и Кузяев (по 2).

По традиции после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта https://www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)

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