Число заявок на FanID ЧМ-2018 достигло 600 тысяч

Число заявок на получение паспорта болельщика чемпионата мира-2018 (FanID) достигло уже 600 тысяч, сообщает Welcome 2018. Данный паспорт вместе с билетами на матчи турнира дает право бесплатного проезда в городах ЧМ-2018, а также в поездах между городами. Кроме того, для иностранных фанатов он дает право безвизового вьезда в Россию во время ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.