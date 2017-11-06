Чиро Иммобиле: "Матчи против Швеции - самые важные в моей карьере"

Нападающий "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле в преддверии стыковых матчей чемпионата мира-2018 против Швеции отметил, что это будут самые важные игры в его карьере. Он также добавил, что его команде нужно сохранять спокойствие и выходить на поле с боевым настроем.

– Я готов к игре, – приводит Football Italia слова Иммобиле. – У нас есть четыре дня, чтобы подготовиться самым лучшим образом. Все прекрасно понимают, какая ответственность лежит на всей команде.

Можно сказать, что матчи против сборной Швеции – самые важные в моей карьере, потому что от их результата зависит выход нашей сборной на чемпионат мира. Нужно сохранять спокойствие, готовиться и выйти на поле с боевым настроем.

Первый матч команды проведут в Швеции 10 ноября, ответная встреча состоится 13 ноября.