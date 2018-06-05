Чиновники Астраханской области подарил свои билеты на чемпионат мира местным спортсменам

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава министерства спорта региона Максим Фидуров подарили свои пригласительные билеты на чемпионат мира по футболу местным спортсменам, сообщает пресс-служба губернатора.

- Будет правильнее, если на футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене, - заявил Жилкин.

Билеты получили футбольный ветеран, игрок "Волгаря с 1967 по 1976 годы, Александр Данилов, члены мини-футбольных клубов Калбали Мурсалов и Сергей Марчуков, а также лучший бомбардир областного чемпионата Владислав Шульгин. Данилов увидит матч открытия между Россией и Саудовской Аравией, Мурсалов и Марчуков отправятся на игру Англии и Туниса, а Шульгин посетит встречу Японии и Польши.

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