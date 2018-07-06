Чилийцы приехали болеть за Уругвай

Большая группа чилийцев прогуливается по центральной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской.

На пути к фан-зоне гости фотографируются со всеми желающими и распевают песни, посвященные своей сборной. С особым воодушевлением они встречают уругвайцев и представителей других южноамериканских стран. На вопрос корреспондента "СЭ" о цели поездки один из чилийцев ответил: "Не имеет значения, что нашей команды в России нет, мы приехали поддержать уругвайцев. И, вообще, болеем за все сборные с нашего континента". (Вячеслав КОРОТКИН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)