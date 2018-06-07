Чичерину на концерте в фан-зоне в Ростове заменит другой исполнитель

Певица Юлия Чичерина, которая не выступит на концерте в Ростове в фан-зоне ЧМ-2018, будет заменена другим исполнителем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в региональной дирекции по подготовке к проведению чемпионата мира.

- Безусловно, программа мероприятия не пострадает, - сказал источник. - Пока нет информации о том, кто заменит Чичерину в Ростове, подбор артистов ведет не дирекция.

Ранее российская певица сообщила, что ФИФА запретила ей выступать перед болельщиками во время чемпионата мира-2018. Исполнительнице пришло письмо из организации, где указано, что она ассоциируется с "военной риторикой".

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