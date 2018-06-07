Чичерина прокомментировала запрет ФИФА на выступлении перед болельщиками в Ростове-на-Дону

Российская певица Юлия Чичерина отметила, что ФИФА наложила запрет на выступление перед болельщиками во время чемпионата мира-2018 из-за ее позиции. Ранее стало известно, что исполнительница должна была выступить на фан-фестивале в Ростове-на-Дону, но за несколько недель до этого получила письмо из организации.

"Слава Богу, "футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке, правда от доброй женщины с украинской фамилией и попросили никому не показывать, вот оно", - написала Чичерина в Фэйсбуке.