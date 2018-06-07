Чичерина - о запрете ФИФА: "Это плата за мою позицию по Донбассу"

Российская певица Юлия Чичерина отметила, что ФИФА запретила ей выступать перед болельщиками во время чемпионата мира-2018 из-за позиции по Донбассу. Исполнительница известна тем, что поддерживает ДНР и ЛНР.

- Когда началась война на Донбассе и стали убивать русских детей и стариков, я встала на путь защиты своих сородичей и сразу почувствовала мощное противостояние всего нашего шоубизнеса, - приводит "КП" слова Чичериной. - Мало кто знает, что он пронизан метастазами украинского национализма. Мои новые песни не звучат на радио, клипы блокируют в Сети. Ежедневно мне угрожтаю убийством, вплоть до фэйковых минирований гостиниц и концертных залов. За четыре года это закалило меня и постепенно я привыкла быть "запрещенной". Но никак не "официально", как в этот раз - письмом от ФИФА на английском. Это плата за мою позицию, но как известно Бог не дает испытаний, которые нам не по силам. Если бы мне предложили навсегда уйти со сцены взамен прекращения безнаказанных убийств на Донбассе - я бы не раздумывая согласилась.

Ранее стало известно, что Чичерина должна была выступить на фан-фестивале в Ростове-на-Дону. Из ФИФА исполнительнице пришло письмо с запретом, в котором указано, что "артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять военные песни". Кроме того, в письме есть ссылка на видео с клипом Чичериной на песню "На передовой", посвященной войне на Донбассе.