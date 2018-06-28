Четыре человека пострадали в фан-зоне в Бразилии

Четыре человека пострадали в давке, которая возникла у стадиона "Минейрау" в Белу-Оризонти, сообщает AFP. Там была организована фан-зона для просмотра матчей ЧМ-2018. Во время игры между сборными Сербии и Бразилии (0:2) в фан-зону пришли около 30 тысяч человек. Места всем не хватило, поэтому толпы стали прорываться на стадион.

Полиция пыталась сдержать натиск толпы и даже применяла слезоточивый газ. Однако возникла давка, в результате которой четыре человека получили ранения.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь