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Четверо испанских фанатов Мостового будут болеть за Россию

Четверо испанских фанатов Мостового будут болеть за Россию. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ" Четверо испанских фанатов Мостового будут болеть за Россию. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
Четверо испанских фанатов Мостового будут болеть за Россию. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

Четыре болельщики из Испании купили майки сборной России и нанесли на спины 10-й номер и фамилию Мостовой. Они будут болеть за Россию, так как являются поклонниками таланта российского футболиста, защищавшего цвета их любимого клуба "Сельта" из Виго. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ) 

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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