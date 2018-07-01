Четверо испанских фанатов Мостового будут болеть за Россию

Четыре болельщики из Испании купили майки сборной России и нанесли на спины 10-й номер и фамилию Мостовой. Они будут болеть за Россию, так как являются поклонниками таланта российского футболиста, защищавшего цвета их любимого клуба "Сельта" из Виго. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ