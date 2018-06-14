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Черышевы – первые отец и сын, забивавшие за сборную России


Денис Черышев сделал дубль в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии и превзошел по голам за сборную своего отца - Дмитрия, проведшего за национальную команду один мяч. Черышевы – первые отец и сын, забивавшие за отечественную сборную в официальных играх. На счету Дмитрия 13 игр, у Дениса – 12. (Алексей МОРОЗ)

Голы Черышевых за сборную России:

Дата

Турнир

Автор гола

Матч

07.06.1995

ОЧЕ

Дмитрий

Сан-Марино (г) – 7:0

14.06.2018

ЧМ

Денис

Сауд.Аравия (д) – 5:0

14.06.2018

ЧМ

Денис

Сауд.Аравия (д) – 5:0

 Дай пять, Россия! Мы тебя любим! //
8,5 Головину за игру с большой буквы, 8,0 – Черышеву за потрясающие голы //
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