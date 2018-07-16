Черышев вошел в двадцатку лучших игроков ЧМ-2018 по версии Daily Star

Нападающий сборной России Денис Черышев вошел в двадцатку лучших игроков чемпионата мира-2018 по версии британского издания Daily Star. 27-летний россиянин принял участие в 5 матчах на этом турнире и забил 4 гола.

Черышев расположился на двадцатом месте в этом списке. Лучшим игроком турнира, по мнению аналитиков Daily Star, является хорватский хавбек Лука Модрич, второе место занял форвард сборной Франции Кильян Мбаппе, третье - французский защитник Рафаэль Варан.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь