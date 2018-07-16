Черышев - в символической сборной ЧМ-2018 по версии The Guardian

Нападающий сборной России Денис Черышев вошел в символическую сборную чемпионата мира-2018 по версии британской газеты The Guardian. Издание отмечает важность голов 27-летнего форварда для российской национальной команды.

Полностью сборная выглядит следующим образом: Куртуа (Бельгия) - Врсалько (Хорватия), Вида (Хорватия), Годин (Уругвай), Эрнандез (Франция) - Перишич (Хорватия), Де Брейне (Бельгия), Модрич (Хорватия), Черышев (Россия), Азар (Бельгия) - Мбаппе (Франция).

Черышев принял участие в 5 матчах на чемпионате мира и забил 4 гола. Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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