Черышев - в символической сборной ЧМ-2018 по версии ABC

Нападающий сборной России Денис Черышев вошел в состав символической сборной чемпионата мира-2018 по версии австралийского портала ABC. Издание отмечает, что 27-летний россиянин покорил болельщиков своей техникой, скоростью и забитыми голами.

Сборная выглядит следующим образом: Ллорис - Годин, Варан, Мина - Азар, Канте, Модрич, Погба, Черышев - Кавани, Мбаппе.

Черышев провел 5 матчей на чемпионате мира в составе сборной России и забил 4 гола. Российская национальная команда дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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