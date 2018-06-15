Черышев-старший рассказал о трогательном разговоре с сыном после матча-открытия ЧМ

Экс-тренер академии "Реала" Дмитрий Черышев в интервью "СЭ" рассказал о разговоре с сыном Денисом после матча Россия - Саудовская Аравия (5:0) на чемпионате мира. В данной игре 27-летний полузащитник оформил дубль и стал лучшим игроком встречи.

– Уже успели с Денисом поговорить?

– Успел. Но "поговорить" – это слишком сильно сказано. Набрал сыну – а сказать ничего не могу! И он так же! Получился не разговор, а мычание (смеется). У меня ком в горле стоял, и слезы накатили. У него – то же самое. Одни эмоции. А сколько звонков, эсэмэсок от друзей! Кто-то вообще рыдал в трубку от счастья. Все эти эмоции передаются человеку, с которым идет разговор – то есть мне.



И где-то через полтора-два часа после окончания матча он увидел, что я ему звонил, – и набрал. Я поздравил, а потом сказал ту фразу, которую уже слышали вы: "Не знаю, как будет завтра или послезавтра, а сейчас ты – лучший бомбардир чемпионата мира!" (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Дмитрием Черышевым - здесь