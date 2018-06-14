Черышев-старший о победе России в матче открытия ЧМ-2018: "Радоваться пока рано"

Отец Дениса Черышева, бывший футболист Дмитрий Черышев прокомментировал дубль сына в матче открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0) .

- Во-первых, был очень важный матч для сборной, как психологически, так и физически, - заявил Черышев-старший. - Во-вторых, то, что Денис забил 2 гола, говорит о том, что у него было огромное желание, стремление. Он находился на тех позициях, о которых мы с ним разговаривали, мне очень приятно, что он был рядом с воротами и забил два мяча.

- Вы дали Денису какой-то совет, если не секрет, то какой?

- Это уже наше с Денисом личное.

- Ваши впечатления по матчу в целом.

- Радоваться пока рано, выиграли матч, хорошо, следующие матчи будут тяжелее, поэтому нужно настраиваться на них.

- Как оцените выступление Александра Головина?

- Я хочу сказать, что наша сборная сегодня показала хорошую игру, поздравляю нашу национальную сборную. Поздравляю Станислава Черчесова, сначала было тяжело, но потом сборная смогла добиться нужной победы. Я счастлив, что команда победила, а Денис забил гол. (Иван ТОРОПЦЕВ)