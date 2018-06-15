Черышев-старший не смог посмотреть матч Россия - Саудовская Аравия в прямом эфире

Экс-тренер академии "Реала" Дмитрий Черышев в интервью "СЭ" отметил, что не смог посмотреть матч Россия - Саудовская Аравия (5:0) на чемпионате мира в прямом эфире. В данной игре его 27-летний сын Денис оформил дубль и стал лучшим игроком встречи.



Черышев-старший находится на переговорах о трудоустройстве в одном из прибалтийских клубов, и там, где он был в момент игры, трансляции не было.

– Очень сильно жалею, что не имел возможности ни попасть на матч вживую, ни увидеть его по телевизору, – сказал Черышев. – Но сейчас возвращаюсь. Если получится, с удовольствием поеду в Питер на вторую игру. Весь матч сидел как на иголках с телефоном в руках. И ждал каждую эсэмэску – о выходе на замену, о первом голе. В какой-то момент отлучился по делам, и, когда игра закончилась, все еще думал, что он забил один гол. А мне говорят: "Нет, два!" Тут я вообще потерял дар речи.

– Через сколько времени посмотрели?

– Минут через 15 попросил всех, с кем переписывался, чтобы они прислали мне голы. Посмотрел. И доволен! (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Дмитрием Черышевым - здесь