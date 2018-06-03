Черышев – о попадании в состав сборной на ЧМ: "Будем биться за страну"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев в Инстаграме выступил со словами благодарности после включения в окончательный состав сборной России на домашний чемпионат мира. Для 27-летнего хавбека это мировое первенство станет первым в карьере.

"Благодарю всех кто сделал это возможным. Будем биться за страну. С Богом!", – написал Черышев.

Сборная России продолжает готовиться к домашнему мировому первенству. 5 июня командаСтанислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).