Черышев - лучший в России по версии BBC, Головин - третий

Британская вещательная корпорация BBC признала нападающего сборной России Дениса Черышева лучшим игроком первого матча чемпионата мира против Саудовской Аравии. Форвард "Вильярреала" получил оценку 7,22 балла из 10. Черышев забил два великолепных гола, выйдя на замену после травмы Алана Дзагоева в начале встречи.

Второе место (7,16 балла) занял нападающий России Артем Дзюба, на счету которого гол. Полузащитник ЦСКА Александр Головин​, забивший красивый гол со штрафного, сделавший две голевые передачи, а также поучаствовавший в четырех голевых атаках, стал только третьим (7,08 балла).

Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России