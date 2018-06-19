Черышев - лучший игрок матча с Египтом. Во второй раз на чемпионате мира

Полузащитник сборной России Денис Черышев признан лучшим игроком матча чемпионата мира против Египта (3:1). Вингер россиян забил победный, второй, мяч.

Благодаря этой победе Россия практически гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Напомним, в первом матче нашей команды против Саудовской Аравии Черышев, который отметился дублем, также был признан лучшим игроком.

Впереди у России остался один один матч - проитв Уругвая, он пройдет 24 июня в Самаре.

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