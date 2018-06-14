Черышев или Кузяев. Бышовец знает, кто может заменить травмированного Дзагоева

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью "СЭ" отметил, что травма хавбека Алана Дзагоева в матче открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) требует серьезного внимания. При этом специалист выразил мнение, что его может заменить не только автор дубля Денис Черышев, но и Далер Кузяев.

- У Дзагоева проблема с хронической травмой. Этот синдром его преследует, жалко, что он не смог все это вылечить, - сказал Бышовец. – Он рвался в бой, было желание играть на чемпионате мира. Конечно, травма задней поверхности бедра очень сложная, требует времени на восстановление. Ее необходимо вылечить, а не долечить. Жалко потерять Дзагоева. Если говорить о тех, кто может его заменить, то есть Кузяев, который может продублировать его позицию. Кстати вышел и Черышев. Эпизодически он достаточно хорошо выглядел.



- Головин поучаствовал почти во всех голах – он был лучшим на поле?



- Хорошо проверенные, влияющие на результат действия помогли нашей команде в атаке. Но это эпизодически. В целом, на фоне сборной Саудовской Аравии нельзя его оценить – это не критерий для оценки. Соперник был очень плохо подготовлен. Все-таки рамадан начался – это, может быть, тоже повлияло на них. (Игорь НОВИКОВ)

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8,5 Головину за игру с большой буквы, 8,0 – Черышеву за потрясающие голы //

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