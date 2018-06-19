Черышев догнал Роналду в списке бомбардиров ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил мяч в матче чемпионата мира-2018 против сборной Египта (3:1). Это его третий гол на турнире. Ранее он дважды поразил ворота сборной Саудовской Аравии (5:0).

Тем самым Черышев догнал в списке бомбардиров нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который в игре с Испанией сделал хет-трик.