22:53 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черышев догнал Роналду в списке бомбардиров ЧМ-2018


Полузащитник сборной России Денис Черышев забил мяч в матче чемпионата мира-2018 против сборной Египта (3:1). Это его третий гол на турнире. Ранее он дважды поразил ворота сборной Саудовской Аравии (5:0).

Тем самым Черышев догнал в списке бомбардиров нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который в игре с Испанией сделал хет-трик.

Россия - Египет

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче ЧМ-2018 с Египтом?
голосовать
К комментариям
2
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
Материалы других СМИ