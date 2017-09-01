Черногория разгромила Казахстан Бородюка, Бечирай забил гол

Сборная Черногории разгромила Казахстан в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Один из голов забил нападающий "Динамо" Фатош Бечирай, еще один - на счету экс-защитника "Ростова" Марко Симича.

За Казахстан на поле вышли вратарь Давид Лория (экс-"Спартак" Нальчик) и защитник Георгий Жуков (экс-"Урал"). Игра стала второй для команды под руководством россиянина Александра Бородюка. В дебютной игре Казахстан уступил Дании 1:3.

Добавим, что Казахстан лишился математических шансов на выход в финальную стадию ЧМ-2018.

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Группа E

Казахстан - Черногория - 0:3 (0:1)

Голы: Йоветич, 31 (0:1). Бечирай, 53 (0:2). Симич, 63 (0:3).

Казахстан: Лория, Шомко, Ахметов, Суюмбаев (Тагыберген, 85), Бейсебеков, Нургалиев (Турысбек, 62), Логвиненко, Мужиков, Куат, Жуков (Байжанов, 17), Муртазаев.

Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Симич, Вешович, Косович (Иванич, 54), Вукчевич, Марушич, Янкович, Йоветич (Зверотич, 72), Бечирай (Мугоша, 84).

Предупреждения: Нургалиев, 21. Симич, 43. Байжанов, 53. Мужиков, 74.

Судья: Дельферье (Бельгия).