"Черенкову аплодировали на стадионе "Хайбери". Леонид Трахтенберг - об осквернении памятника английским фанатом

Руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг считает, что бывший полузащитник красно-белых Федор Черенков сопоставим с английским нападающим Бобби Чарльтоном по уровню значимости для футбола своей страны. Вчера английский фанат осквернил памятник Черенкову, написав на нем слово "England" во время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Колумбии и Англии (1:1, 3:4 пен.).

- К сведению англичан: Черенков для нас, как для вас - Бобби Чарльтон. Именем Федора Черенкова названа спартаковская академия, - написал Трахтенберг в своем Инстаграме.

Он также вспомнил матч 1982 года между "Арсеналом" и "Спартаком", завершившийся победой красно-белых со счетом 5:2.

- Победы и голы в таких матчах остаются в памяти на всю жизнь. В том числе, и английских болельщиков, которые стоя аплодировали "Спартаку" и Черенкову на лондонском стадионе "Хайбери", - написал Трахтенберг.

Ранее сообщалось, что против англичанина, осквернившего памятник, возбуждено дело об административном правонарушении.

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