"Черенкову аплодировали на стадионе "Хайбери". Леонид Трахтенберг - об осквернении памятника английским фанатом

Руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг считает, что бывший полузащитник красно-белых Федор Черенков сопоставим с английским нападающим Бобби Чарльтоном по уровню значимости для футбола своей страны. Вчера английский фанат осквернил памятник Черенкову, написав на нем слово "England" во время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Колумбии и Англии (1:1, 3:4 пен.).
- К сведению англичан: Черенков для нас, как для вас - Бобби Чарльтон. Именем Федора Черенкова названа спартаковская академия, - написал Трахтенберг в своем Инстаграме.
Он также вспомнил матч 1982 года между "Арсеналом" и "Спартаком", завершившийся победой красно-белых со счетом 5:2.
- Победы и голы в таких матчах остаются в памяти на всю жизнь. В том числе, и английских болельщиков, которые стоя аплодировали "Спартаку" и Черенкову на лондонском стадионе "Хайбери", - написал Трахтенберг.
К сведению англичан: Черенков для нас, как для вас - Бобби Чарльтон. Именем Фёдора Черенкова названа @spartak_academy 🔴⚪️! 🏆 Кубок УЕФА: 📆 29 сентября 1982 год ⚽️ @Arsenal - @fcsm_official - 2:5 (Черенков - 1 гол) 📆 2 ноября 1983 год ⚽️ @AVFCOfficial - @fcsm_official - 1:2 (Черенков - 2 гола) ... В обоих случаях @fcsm_official вышел в следующий круг. Интересно, что @Arsenal - рекордсмен в старейшем соревновании в футбольном мире - 13-кратный обладатель Кубка Англии, а @AVFCOfficial за год до матча со "Спартаком" завоевала Кубок чемпионов. 🔴⚪️🏆 Победы и голы в таких матчах остаются в памяти на всю жизнь. В том числе, и английских болельщиков, которые стоя аплодировали "Спартаку" и Черенкову на лондонском стадионе "Хайбери". ... #Спартак #Spartak #FCSM #ФедорЧеренков
Ранее сообщалось, что против англичанина, осквернившего памятник, возбуждено дело об административном правонарушении.
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