Черчесову подарят медаль. На ней запечатлен сейв Акинфеева

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после чемпионата мира подарят золотую медаль, сообщает "Первый канал". На сувенире будет изображена нога вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева, а также мяч, который тот отбил в серии послематчевых пенальти против Испании (1:1, пен. - 4:3) в 1/8 финала домашнего турнира. Планируется, что эта медаль послужит талисманом специалисту.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). Для национальной команды этот результат является лучшим в новейшей истории.

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