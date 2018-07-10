13:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черчесову подарят медаль. На ней запечатлен сейв Акинфеева

Талисман для Станислава ЧЕРЧЕСОВА. Фото 1tv.ru
Талисман для Станислава ЧЕРЧЕСОВА. Фото 1tv.ru

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после чемпионата мира подарят золотую медаль, сообщает "Первый канал". На сувенире будет изображена нога вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева, а также мяч, который тот отбил в серии послематчевых пенальти против Испании (1:1, пен. - 4:3) в 1/8 финала домашнего турнира. Планируется, что эта медаль послужит талисманом специалисту.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). Для национальной команды этот результат является лучшим в новейшей истории.

Команда гордости нашей // До встречи на Евро-2020. Мы там сможем пошуметь //
Спасибо, парни. Вы – лучшие // Чемпионы наших сердец

Россия – Хорватия

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https://www.1tv.ru/news/2018-07-09/348431-nastavnik_sbornoy_rossii_stanislav_cherchesov_ob_otsenkah_so_storony_inostrannyh_kolleg_fantasticheskoy_podderzhke_bolelschikov_i_trudnostyah_perevoda

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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