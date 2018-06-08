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Черчесова окатило водой из системы полива. Фото

Сегодня. Новогорск. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Сегодня. Новогорск. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Новогорск. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время тренировки в Новогорске окатило водой из системы полива. Наставника это особо не смутило: он вытер воду с лица и улыбнулся.

Сегодня. Новогорск. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Новогорск. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Напомним, сборная России провела очередную тренировку на базе в Новогорске в преддверии чемпионата мира. Занятие началось с теста на выносливость. В общей группе занимаются все 20 полевых игроков, включая защитника Юрия Жиркова​. Вчера он работал по индивидуальной программе из-за небольшого ушиба стопы.

В групповом турнире ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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