Черчесова окатило водой из системы полива. Фото

Главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время тренировки в Новогорске окатило водой из системы полива. Наставника это особо не смутило: он вытер воду с лица и улыбнулся.

Сегодня. Новогорск. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Напомним, сборная России провела очередную тренировку на базе в Новогорске в преддверии чемпионата мира. Занятие началось с теста на выносливость. В общей группе занимаются все 20 полевых игроков, включая защитника Юрия Жиркова​. Вчера он работал по индивидуальной программе из-за небольшого ушиба стопы.

В групповом турнире ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Сборная России на чемпионате мира по футболу