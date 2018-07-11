Черчесов взял на себя вину за неудачное выступление Смолова на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял на себя вину за выступление нападающего Федора Смолова на чемпионате мира-2018. Форвард в пяти играх ни разу не забил.

- Это его первый чемпионат мира, и возможно он психологически не очень грамотно подошел, – сказал тренер в эфире RT. – Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание.

В матче 1/4 финала со сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4) футболист не реализовал послематчевый 11-метровый удар.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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