Черчесов – второй тренер сборной, начавший чемпионат с двух побед

Станислав Черчесов стал вторым тренером сборных СССР/России, стартовавшим на чемпионате мира с двух побед. До него подобное удавалось только Николаю Морозову, под руководством которого сборная СССР в 1966 году переиграла северных корейцев и итальянцев. Кроме того, команда Черчесова перекрыла достижение сборной Валерия Лобановского в 1986 году, забившей в двух первых матчах семь голов при одном пропущенном. (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые два матча сборных СССР/России на чемпионатах мира
|
Год
|
Страна
|
Тренер
|
Первые матчи
|
Мячи
|
Очки*
|
1958
|
Швеция
|
Гавриил КАЧАЛИН
|
Англия – 2:2, Австрия – 2:0
|
4-2
|
4
|
1962
|
Чили
|
Гавриил КАЧАЛИН
|
Югославия – 2:0, Колумбия – 4:4
|
6-4
|
4
|
1966
|
Англия
|
Николай МОРОЗОВ
|
КНДР – 3:0, Италия – 1:0
|
4-0
|
6
|
1970
|
Мексика
|
Гавриил КАЧАЛИН
|
Мексика – 0:0, Бельгия – 4:1
|
4-1
|
3
|
1982
|
Испания
|
Константин БЕСКОВ
|
Бразилия – 1:2, Новая Зеландия – 3:0
|
4-2
|
3
|
1986
|
Мексика
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Венгрия – 6:0, Франция – 1:1
|
7-1
|
4
|
1990
|
Италия
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Румыния – 0:2, Аргентина – 0:2
|
0-4
|
0
|
1994
|
США
|
Павел САДЫРИН
|
Бразилия – 0:2, Швеция – 1:3
|
1-5
|
0
|
2002
|
Корея/Япония
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Тунис – 2:0, Япония – 0:1
|
2-1
|
3
|
2014
|
Бразилия
|
Фабио КАПЕЛЛО
|
Корея – 1:1, Бельгия – 0:1
|
1-2
|
1
|
2018
|
Россия
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Сауд.Аравия – 5:0, Египет – 3:1
|
8-1
|
6
* По трехочковой системе.