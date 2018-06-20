00:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черчесов – второй тренер сборной, начавший чемпионат с двух побед


Станислав Черчесов стал вторым тренером сборных СССР/России, стартовавшим на чемпионате мира с двух побед. До него подобное удавалось только Николаю Морозову, под руководством которого сборная СССР в 1966 году переиграла северных корейцев и итальянцев. Кроме того, команда Черчесова перекрыла достижение сборной Валерия Лобановского в 1986 году, забившей в двух первых матчах семь голов при одном пропущенном. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые два матча сборных СССР/России на чемпионатах мира

Год

Страна

Тренер

Первые матчи

Мячи

Очки*

1958

Швеция

Гавриил КАЧАЛИН

Англия – 2:2, Австрия – 2:0

4-2

4

1962

Чили

Гавриил КАЧАЛИН

Югославия – 2:0, Колумбия – 4:4

6-4

4

1966

Англия

Николай МОРОЗОВ

КНДР – 3:0, Италия – 1:0

4-0

6

1970

Мексика

Гавриил КАЧАЛИН

Мексика – 0:0, Бельгия – 4:1

4-1

3

1982

Испания

Константин БЕСКОВ

Бразилия – 1:2, Новая Зеландия – 3:0

4-2

3

1986

Мексика

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Венгрия – 6:0, Франция – 1:1

7-1

4

1990

Италия

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Румыния – 0:2, Аргентина – 0:2

0-4

0

1994

США

Павел САДЫРИН

Бразилия – 0:2, Швеция – 1:3

1-5

0

2002

Корея/Япония

Олег РОМАНЦЕВ

Тунис – 2:0, Япония – 0:1

2-1

3

2014

Бразилия

Фабио КАПЕЛЛО

Корея – 1:1, Бельгия – 0:1

1-2

1

2018

Россия

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Сауд.Аравия – 5:0, Египет – 3:1

8-1

6

* По трехочковой системе.

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