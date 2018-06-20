Черчесов – второй тренер сборной, начавший чемпионат с двух побед

Станислав Черчесов стал вторым тренером сборных СССР/России, стартовавшим на чемпионате мира с двух побед. До него подобное удавалось только Николаю Морозову, под руководством которого сборная СССР в 1966 году переиграла северных корейцев и итальянцев. Кроме того, команда Черчесова перекрыла достижение сборной Валерия Лобановского в 1986 году, забившей в двух первых матчах семь голов при одном пропущенном. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые два матча сборных СССР/России на чемпионатах мира

Год Страна Тренер Первые матчи Мячи Очки* 1958 Швеция Гавриил КАЧАЛИН Англия – 2:2, Австрия – 2:0 4-2 4 1962 Чили Гавриил КАЧАЛИН Югославия – 2:0, Колумбия – 4:4 6-4 4 1966 Англия Николай МОРОЗОВ КНДР – 3:0, Италия – 1:0 4-0 6 1970 Мексика Гавриил КАЧАЛИН Мексика – 0:0, Бельгия – 4:1 4-1 3 1982 Испания Константин БЕСКОВ Бразилия – 1:2, Новая Зеландия – 3:0 4-2 3 1986 Мексика Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Венгрия – 6:0, Франция – 1:1 7-1 4 1990 Италия Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Румыния – 0:2, Аргентина – 0:2 0-4 0 1994 США Павел САДЫРИН Бразилия – 0:2, Швеция – 1:3 1-5 0 2002 Корея/Япония Олег РОМАНЦЕВ Тунис – 2:0, Япония – 0:1 2-1 3 2014 Бразилия Фабио КАПЕЛЛО Корея – 1:1, Бельгия – 0:1 1-2 1 2018 Россия Станислав ЧЕРЧЕСОВ Сауд.Аравия – 5:0, Египет – 3:1 8-1 6

* По трехочковой системе.