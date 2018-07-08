Черчесов – сборной: "Вы стали со страной по-настоящему единым целым!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к команде после вылета с чемпионата мира. Накануне, 7 июля, национальная команда в 1/4 финала домашнего турнира уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

" Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!", – приводит слова Черчесова Твиттер сборной России.

Станислав Черчесов - команде: "Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!" #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/Xs0Yx8Fkgi – Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.

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