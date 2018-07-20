Черчесов рассказал Путину, что требовал от футболистов сборной играть сердцем

Президент России Владимир Путин посетил стадион ЧМ-2018 в Калининграде и понаблюдал за тренировкой юных футболистов. Глава государства пообщался с ними и с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который в этот момент занимался с одной из групп юных футболистов, информирует ТАСС.

Сообщается, что первым к главе государства подошел Черчесов, они обменялись мнениями о стадионе. Потом наставник российской сборной пригласил ребятишек, оценив их игру: "Они наглые". Один из участников тренировки попросил Путина расписаться на футбольном мяче.

"Это Тимур по кличке "Цыган", – представил юного спортсмена Черчесов. "Будешь нападающим", – напутствовал маленького футболиста Путин, оставляя автограф на его мяче.

Глава государства поблагодарил Черчесова и в его лице и всю сборную страны за игру на прошедшем чемпионате. "Спасибо за работу на чемпионате", – сказал он. "Играли красиво, и вы грамотно построили работу", – добавил Путин.

Черчесов ответил, что призывал футболистов сборной "играть сердцем", и Путин поддержал этот подход.