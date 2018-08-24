Черчесов примет участие в конференции ФИФА в Лондоне

23 сентября в Лондоне состоится конференция ФИФА, участие в которой примет более 140 тренеров. Главным гостем мероприятия станет Дидье Дешам, победивший со сборной Франции на чемпионате мира-2018.

Кроме Дешама, для участие в форуме зарегистрировались другие полуфиналисты ЧМ-2018 - Златко Далич (Хорватия), Гарет Саутгейт (Англия) и Роберто Мартинес (Бельгия). Мероприятие посетят также главный тренер сборной России Станислав Черчесов и Йоахим Лев, который привел сборную Германии к победе на ЧМ-2014.