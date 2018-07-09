Черчесов пригласил журналистов на разбор одного из матчей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как прошли первые минуты после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира. Специалист также отметил, что позитивная реакция болельщиков на игру команды нравится ему гораздо больше, чем критика.

– Как вы воспринимаете то, что происходит после чемпионата мира? Комфортно ли, ожиданно или неожиданно?

– Одно могу сказать – это намного приятнее, чем когда тебя ругают, – сказал в эфире программы "Время покажет" Черчесов. – От футболистов большой привет, потому что они знают, что я буду выполнять "обязательную программу" – первые пару дней главному тренеру пропадать негоже. Футболисты поехали по своим клубам или отдыхать. Они просили передать "Спасибо!" С удовольствием собрал бы их с собой в охапку, но…

– Какое у ребят настроение, какое состояние?

– После игры, как обычно, я всех подождал в раздевалке. Всех приобнял, поздравил с хорошей игрой, а потом вышел – они должны были сами остаться, я – сам. На следующий день у нас было собрание, я всех поблагодарил.

– Существует ли у вас практика разбора полетов после игр?

– Вы имеете в виду, что бутылки летают? (улыбается)

– Нет. Вы смотрите игру, разбираете ее. Ну, это так мы представляем.

– Давайте сделаем проще – я не поленюсь. Как-нибудь я приглашу вас к себе в кабинет, вы посмотрите, что мы делаем. Это долгая история. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

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