Черчесов повторил результат Хиддинка и Мальдини

До 14 июня 2018 года ни один футболист не забивал гол, выйдя на замену в матче открытия чемпионата мира. В игре с Саудовской Аравией джокеры Станислава Черчесова записали на свой счет три из пяти мячей сборной России. К дублю Дениса Черышева один гол прибавил Артем Дзюба.
Черчесов стал пятым тренером, чьи замены принесли команде больше двух голов на чемпионате мира. Рекорд по-прежнему удерживает Кальман Месей, скамейка которого забила четыре из 10 голов венгерских голов Сальвадору.
Одним из лучших специалистов по заменам на чемпионатах мира остается российский специалист Валерий Непомнящий. В 1990 году выпущенный им на замену Роже Милла дважды оформлял дубль и принес камерунцам две победы. Единственным тренером, у которого сыграли все три замены остается аргентинец Хосе Пекерман, чьи джокеры Эстебан Камбьяссо, Карлос Тевес и Лионель Месси по разу огорочили сборную Сербии и Черногории.
Случаи, когда вышедшие на замену игроки забивали больше двух голов в матче ЧМ
|
Дата
|
Тренер
|
Команда
|
Соперник
|
Джокеры
|
15.06.1982
|
Кальман МЕСЕЙ
|
Венгрия
|
Сальвадор – 10:1
|
Кишш-3, Сентеш
|
12.06.2002
|
Чезаре МАЛЬДИНИ
|
Парагвай
|
Словения - 3:1
|
Куэвас-2, Кампос
|
12.06.2006
|
Гус ХИДДИНК
|
Австралия
|
Япония – 3:1
|
Кэйхилл-2, Алоизи
|
16.06.2006
|
Хосе ПЕКЕРМАН
|
Аргентина
|
Сербия и Черногория – 6:0
|
Камбьяссо, Тевес, Месси
|
14.06.2018
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Россия
|
Сауд.Аравия – 5:0
|
Черышев-2, Дзюба
Любопытно, что из 16 голов сборной России на чемпионатах мира шесть забили футболисты, вышедшие на замену. До "хет-трика" Черчесова по одной успешной перестановке делали Павел Садырин, Олег Романцев и Фабио Капелло.
Россияне, забивавшие на чемпионате мира после выхода на замену
|
Дата
|
Тренер
|
Джокер
|
Матч
|
Минута гола
|
28.06.1994
|
Павел САДЫРИН
|
Дмитрий РАДЧЕНКО
|
Камерун – 6:1
|
82’ (6:1)
|
17.06.2014
|
Фабио КАПЕЛЛО
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
Корея – 1:1
|
74’ (1:1)
|
14.06.2002
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Дмитрий СЫЧЕВ
|
Бельгия – 2:3
|
88’ (2:3)
|
14.06.2018
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Денис ЧЕРЫШЕВ
|
Сауд.Аравия – 5:0
|
42’ (2:0)
|
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Артем ДЗЮБА
|
Сауд.Аравия – 5:0
|
71’ (3:0)
|
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Денис ЧЕРЫШЕВ
|
Сауд.Аравия – 5:0
|
90+1’ (4:0)
Опрос
- Валерий Непомнящий
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Эстебан Камбьяссо
- Лионель Месси
- Павел Садырин
- Карлос Тевес
- Фабио Капелло
- Олег Романцев
- Сборная Саудовской Аравии
- Денис Черышев
- Роже Милла