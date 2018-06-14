22:44 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черчесов повторил результат Хиддинка и Мальдини


До 14 июня 2018 года ни один футболист не забивал гол, выйдя на замену в матче открытия чемпионата мира. В игре с Саудовской Аравией джокеры Станислава Черчесова записали на свой счет три из пяти мячей сборной России. К дублю Дениса Черышева один гол прибавил Артем Дзюба.

Черчесов стал пятым тренером, чьи замены принесли команде больше двух голов на чемпионате мира. Рекорд по-прежнему удерживает Кальман Месей, скамейка которого забила четыре из 10 голов венгерских голов Сальвадору.

Одним из лучших специалистов по заменам на чемпионатах мира остается российский специалист Валерий Непомнящий. В 1990 году выпущенный им на замену Роже Милла дважды оформлял дубль и принес камерунцам две победы. Единственным тренером, у которого сыграли все три замены остается аргентинец Хосе Пекерман, чьи джокеры Эстебан Камбьяссо, Карлос Тевес и Лионель Месси по разу огорочили сборную Сербии и Черногории.

Случаи, когда вышедшие на замену игроки забивали больше двух голов в матче ЧМ

Дата

Тренер

Команда

Соперник

Джокеры

15.06.1982

Кальман МЕСЕЙ

Венгрия

Сальвадор – 10:1

Кишш-3, Сентеш

12.06.2002

Чезаре МАЛЬДИНИ

Парагвай

Словения - 3:1

Куэвас-2, Кампос

12.06.2006

Гус ХИДДИНК

Австралия

Япония – 3:1

Кэйхилл-2, Алоизи

16.06.2006

Хосе ПЕКЕРМАН

Аргентина

Сербия и Черногория – 6:0

Камбьяссо, Тевес, Месси

14.06.2018

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Россия

Сауд.Аравия – 5:0

Черышев-2, Дзюба

Любопытно, что из 16 голов сборной России на чемпионатах мира шесть забили футболисты, вышедшие на замену. До "хет-трика" Черчесова по одной успешной перестановке делали Павел Садырин, Олег Романцев и Фабио Капелло.

Россияне, забивавшие на чемпионате мира после выхода на замену

Дата

Тренер

Джокер

Матч

Минута гола

28.06.1994

Павел САДЫРИН

Дмитрий РАДЧЕНКО

Камерун – 6:1

82’ (6:1)

17.06.2014

Фабио КАПЕЛЛО

Александр КЕРЖАКОВ

Корея – 1:1

74’ (1:1)

14.06.2002

Олег РОМАНЦЕВ

Дмитрий СЫЧЕВ

Бельгия – 2:3

88’ (2:3)

14.06.2018

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Денис ЧЕРЫШЕВ

Сауд.Аравия – 5:0

42’ (2:0)

 

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Артем ДЗЮБА

Сауд.Аравия – 5:0

71’ (3:0)

 

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Денис ЧЕРЫШЕВ

Сауд.Аравия – 5:0

90+1’ (4:0)
Россия - Саудовская Аравия

 

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