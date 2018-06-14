Черчесов повторил результат Хиддинка и Мальдини

До 14 июня 2018 года ни один футболист не забивал гол, выйдя на замену в матче открытия чемпионата мира. В игре с Саудовской Аравией джокеры Станислава Черчесова записали на свой счет три из пяти мячей сборной России. К дублю Дениса Черышева один гол прибавил Артем Дзюба.

Черчесов стал пятым тренером, чьи замены принесли команде больше двух голов на чемпионате мира. Рекорд по-прежнему удерживает Кальман Месей, скамейка которого забила четыре из 10 голов венгерских голов Сальвадору.

Одним из лучших специалистов по заменам на чемпионатах мира остается российский специалист Валерий Непомнящий. В 1990 году выпущенный им на замену Роже Милла дважды оформлял дубль и принес камерунцам две победы. Единственным тренером, у которого сыграли все три замены остается аргентинец Хосе Пекерман, чьи джокеры Эстебан Камбьяссо, Карлос Тевес и Лионель Месси по разу огорочили сборную Сербии и Черногории.

Случаи, когда вышедшие на замену игроки забивали больше двух голов в матче ЧМ

Дата Тренер Команда Соперник Джокеры 15.06.1982 Кальман МЕСЕЙ Венгрия Сальвадор – 10:1 Кишш-3, Сентеш 12.06.2002 Чезаре МАЛЬДИНИ Парагвай Словения - 3:1 Куэвас-2, Кампос 12.06.2006 Гус ХИДДИНК Австралия Япония – 3:1 Кэйхилл-2, Алоизи 16.06.2006 Хосе ПЕКЕРМАН Аргентина Сербия и Черногория – 6:0 Камбьяссо, Тевес, Месси 14.06.2018 Станислав ЧЕРЧЕСОВ Россия Сауд.Аравия – 5:0 Черышев-2, Дзюба

Любопытно, что из 16 голов сборной России на чемпионатах мира шесть забили футболисты, вышедшие на замену. До "хет-трика" Черчесова по одной успешной перестановке делали Павел Садырин, Олег Романцев и Фабио Капелло.

Россияне, забивавшие на чемпионате мира после выхода на замену