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Черчесов посоветовал болельщикам приезжать на ЧМ-2018 с открытым сердцем

12 ноября 2017 года. Станислав ЧЕРЧЕСОВ на тренировке сборной России. Фото Федор Успенский, "СЭ"
12 ноября 2017 года. Станислав ЧЕРЧЕСОВ на тренировке сборной России. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал болельщикам приезжать в Россию на чемпионат мира 2018 года​ с открытыми сердцами, чтобы лучше понять страну. Он добавил, что не может пока представить, что будет чувствовать перед стартом турнира.

 
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– Я бы пригласил всех в родную Осетию, чтобы болельщики увидели самые красивые в мире горы, но это далеко от городов, где пройдут матчи турнира. Поэтому посоветую посетить самые красивые места в Москве – сердце России Кремль, великолепную Красную площадь и Большой театр. Но самое главное – приехать в Россию с открытым сердцем и попытаться понять нашу страну, осознать, куда вы приехали. Как говорят у нас в России, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, – приводит пресс-служба ФИФА слова Черчесова. – Описать Россию тремя словами? Огромная. Гостеприимная. И жизнерадостная.

Что буду чувствовать перед первым матчем чемпионата мира? Мой опыт игрока и тренера подсказывает, что в такие моменты надо думать только об одном – концентрироваться на матче. Думать о чем-то еще не сильно поможет в такой момент. Но для меня большая честь быть тренером сборной, представляющей мою страну, на домашнем Чемпионате мира. Я отношусь к этому как к определенной привилегии. Сделаю все возможное, чтобы команда думала о том, что необходимо сделать. А что мы будем чувствовать в это время, сказать не могу: пока не окунешься в эту атмосферу, не узнаешь.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Дополнительная информация

http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2018/m=3/news=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%

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