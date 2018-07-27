Черчесов посетил финал чемпионата мира только из-за Путина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что посетил финал чемпионата мира-2018 между командами Франции и Хорватии (4:2) только из-за приглашения президента РФ Владимира Путина. Встреча прошла 15 июля на московском стадионе "Лужники".



- Чемпионат мира после нашей игры с Хорватией я не хотел смотреть, - сказал Черчесов на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме". Так как на финал меня пригласил протокол президента и мы рядом с Владимиром Владимировичем сидели, я на этот матч из-за этого прилетел.



А так бы я и финала не смотрел. Естественно, что позже, когда бы все улеглось, я бы его спокойно посмотрел. А так, желания никакого не было, но на финале я был.



Напомним, что сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира 7 июля, проиграв в 1/4 финала Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

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