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Черчесов подарил билет на матч Россия – Хорватия перуанскому журналисту

Лоренсо де Чосика. Фото "СЭ" Лоренсо де Чосика. Фото "СЭ" Лоренсо де Чосика. Фото "СЭ"
Лоренсо де Чосика. Фото "СЭ"

Перуанский журналист Лоренсо де Чосика пришел на матч 1/4 финала чемпионата мира  РоссияХорватия по личному приглашению главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.

Де Чосика поддерживал команду не только во время турнира, но и до его начала, когда сборная России показывала невысокие результаты в товарищеских матчах. В частности, перуанец был активен на пресс-конференциях Черчесова, после чего они и познакомились. В результате тренер подарил ему билет на матч Россия – Хорватия. Игра пройдет сегодня в Сочи на стадионе "Фишт" (начало – 21.00 по московскому времени).

Журналист будет петь гимн России, слова которого у него записаны на бумажке. По мнению де Чосика, сборная России одержит победу со счетом 3:1.

Россия - Хорватия

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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