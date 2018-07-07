Черчесов подарил билет на матч Россия – Хорватия перуанскому журналисту

Перуанский журналист Лоренсо де Чосика пришел на матч 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия по личному приглашению главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.

Де Чосика поддерживал команду не только во время турнира, но и до его начала, когда сборная России показывала невысокие результаты в товарищеских матчах. В частности, перуанец был активен на пресс-конференциях Черчесова, после чего они и познакомились. В результате тренер подарил ему билет на матч Россия – Хорватия. Игра пройдет сегодня в Сочи на стадионе "Фишт" (начало – 21.00 по московскому времени).

Журналист будет петь гимн России, слова которого у него записаны на бумажке. По мнению де Чосика, сборная России одержит победу со счетом 3:1.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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