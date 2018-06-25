Черчесов поаплодировал журналистам после матча с Уругваем, а они - ему

Пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча 3-го тура группового этапа с командой Уругвая (0:3) завершилась аплодисментами в его адрес.

В конце пресс-конференции Черчесов, которому после предыдущих игр с Саудвоской Аравией (5:0, 14 июня) и Египтом (3:1, 19 июня) аплодировали, сам поаплодировал залу со словами: "Ну что же вы?" В ответ журналисты начали ему хлопать. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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