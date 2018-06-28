Черчесов перевел слова Хиддинка и сорвал овации. Видео

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку команды и выступил перед футболистами, сообщает официальный твиттер сборной. С переводом ему помогал Станислав Черчесов.
1 июля сборная России сыграет со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Игра состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Гус Хиддинк посетил тренировку @TeamRussia и в своём неповторимом стиле выступил перед командой, пожелав ребятам удачи. А с переводом ему помог главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов 😎#WorldCup pic.twitter.com/17uBMlhXee– Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/