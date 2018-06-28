Черчесов перевел слова Хиддинка и сорвал овации. Видео

Сегодня. Новогорск. Тренировка сборной России. Гус ХИДДИНК и Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку команды и выступил перед футболистами, сообщает официальный твиттер сборной. С переводом ему помогал Станислав Черчесов.

1 июля сборная России сыграет со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Игра состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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