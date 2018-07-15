Черчесов перед матчем с Испанией долго убеждал игроков перейти на тактику в 5 защитников

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал, как команда переходила на тактику в пять защитников перед игрой 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, пенальти - 4:3). По его словам, штабу стоило больших усилий убедить игроков в целесообразности смены схемы.

– На пресс-конференции после Испании на вопрос, как принималось решение о перестроении на схему в пять защитников, Черчесов ответил: "Мучительно". Можете развить его мысль?

– Мы понимали, что игра с испанцами в четыре защитниками будет для нас сверхнаивной. Но тот анализ, который мы делали, нужно было донести до игроков. И убедить их в том, что с Испанией от привычной на этом чемпионате модели надо отказываться, поскольку у соперника есть сильные стороны, и нейтрализовать их – в нашем, подчеркиваю, случае – можно именно так.

– Да, Черчесов сказал, что никогда столько не разговаривал с игроками, как перед "Красной фурией". А что, они сомневались, что надо переходить на пять защитников?

– Очень сильно. И убедить их стоило большого труда, особенно со стороны Саламыча. Он до последнего продолжал и индивидуально, и группами общаться с игроками, по двое-трое. И убеждать их. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ромащенко // Сборная России на чемпионате мира по футболу