Черчесов остался доволен качеством стадиона в Калининграде

Вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков выразил надежду на то, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову представится возможность оценить стадион в Калининграде в рабочей атмосфере. Шендерюк-Жидков также добавил, что наставник остался доволен качеством арены.

- Сегодня принимали в гостях главного тренера сборной России по футболу Станислава Саламовича Черчесова и президента ФНЛ Игоря Викторовича Ефремова. Станислав Саламович, Антон Андреевич Алиханов и Игорь Викторович были на матче с "Оренбургом". Балтика, увы, проиграла. Кстати, Станислав Саламович был на новом стадионе (даже в раздевалку заходил), качеством остался доволен. Надеюсь, у него будет когда-нибудь возможность оценить ее уже в рабочей атмосфере. - написал на своей странице в Инстаграме Шендерюк-Жидков.