Черчесов остался доволен качеством стадиона в Калининграде

Вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков выразил надежду на то, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову представится возможность оценить стадион в Калининграде в рабочей атмосфере. Шендерюк-Жидков также добавил, что наставник остался доволен качеством арены.
- Сегодня принимали в гостях главного тренера сборной России по футболу Станислава Саламовича Черчесова и президента ФНЛ Игоря Викторовича Ефремова. Станислав Саламович, Антон Андреевич Алиханов и Игорь Викторович были на матче с "Оренбургом". Балтика, увы, проиграла. Кстати, Станислав Саламович был на новом стадионе (даже в раздевалку заходил), качеством остался доволен. Надеюсь, у него будет когда-нибудь возможность оценить ее уже в рабочей атмосфере. - написал на своей странице в Инстаграме Шендерюк-Жидков.
Сегодня принимали в гостях главного тренера сборной России по футболу Станислава Саламовича Черчесова и президента ФНЛ Игоря Викторовича Ефремова. Подготовка области к чемпионату мира, перспективы развития ФК "Балтика". Станислав Саламович, Антон Андреевич @aaalikhanov и Игорь Викторович были на матче с "Оренбургом". Балтика @fcbaltika увы проиграла( Спасибо за фото Виталия Невара @nevarphoto и Эдуарда Молчанова @molchanoffff p.s. кстати Станислав Саламович был на новом стадионе (даже в раздевалку заходил)), качеством остался доволен. Надеюсь у него будет когда-нибудь возможность оценить ее уже в рабочей атмосфере) #балтиканавсегда #балтикачемпион #антоналиханов #станиславчерчесов #россия2018⚽