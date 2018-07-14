Черчесов объяснил провал Германии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему национальная команда Германии провалилась на чемпионате мира. Немцы заняли последнее место в своей группе.

- У сборной Германии были сильные соперники, - сказал Черчесов в интервью Der Spiegel. - Мексика всегда является кандидатом на успех, Корея отличается высокой дисциплиной, а о Швеции и говорить нечего - она дошла до четвертьфинала. Наверное, немецким игрокам не хватило сил, ведь многие из них выступают в лучших клубах Европы и доходят до финала Лиги чемпионов.

- Лев вызвал в сборную Мануэля Нойера и Джерома Боатенга, хотя они были травмированы большую часть сезона. Вы бы взяли игрока, не игравшего долгое время из-за повреждения, на такой турнир?

- Мы взяли Дзагоева, который получил травму в первой же игре. Однако затем я рискнул, выпустив Алана в матче против Хорватии, и его действия позволили сравнять счет. Такие игроки могут принести пользу даже за десять минут присутствия на поле.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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