20:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черчесов объяснил провал Германии на ЧМ-2018


Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов объяснил, почему национальная команда Германии провалилась на чемпионате мира. Немцы заняли последнее место в своей группе.

- У сборной Германии были сильные соперники, - сказал Черчесов в интервью Der Spiegel. - Мексика всегда является кандидатом на успех, Корея отличается высокой дисциплиной, а о Швеции и говорить нечего - она дошла до четвертьфинала. Наверное, немецким игрокам не хватило сил, ведь многие из них выступают в лучших клубах Европы и доходят до финала Лиги чемпионов.

- Лев вызвал в сборную Мануэля Нойера и Джерома Боатенга, хотя они были травмированы большую часть сезона. Вы бы взяли игрока, не игравшего долгое время из-за повреждения, на такой турнир?

- Мы взяли Дзагоева, который получил травму в первой же игре. Однако затем я рискнул, выпустив Алана в матче против Хорватии, и его действия позволили сравнять счет. Такие игроки могут принести пользу даже за десять минут присутствия на поле.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. 

Все о чемпионате мира по футболу-2018 

Опрос

Кто лучший футболист чемпионата мира-2018?
голосовать
К комментариям
3
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ