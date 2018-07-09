Черчесов объяснил, почему не прервал речь Дзюбы перед серией пенальти в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что решил не прерывать выступление Артема Дзюбы перед серией пенальти в четвертьфинале чемпионата мира против Хорватии (2:2, пен. – 3:4), чтобы его напутственные слова не ушли в пустоту.

Пламенная речь Дзюбы перед серией пенальти: "Парни, я горжусь вами, я люблю вас"

– Что вы привнесли в сборную, что она добилась того, чего раньше не добивалась?

– Наверное, на это вопрос они (игроки. – Прим. "СЭ") лучше ответят, – сказал в эфире программы "Время покажет" Черчесов. – Мы, тренерский штаб, делали свою работу. Вы же чувствуете энергетику человека…

– Мы хотим понять, как вы этого добились – кнутом или пряником?

– Бытие определяет сознание. В каком бытье они оказывались, их сознание менялось. Если говорить профессиональным языком и закончить философствовать – создали конкурентную среду и абсолютно выдерживали линию. Честно работали, никто не попадал в состав, потому что когда-то что-то было. Нам было нужно сегодня и сейчас. Эти принципы не нарушались.

Выступление Дзюбы перед серией пенальти? Вы, наверное, видели – я что-то хотел сказать. Но увидел, что тогда не надо было вмешиваться. Если бы я вмешался, я бы его прервал. Тогда мои золотые слова ушли бы в пустоту. Я хотел что-то сказать, а когда Артем говорил – я себе сказал: "Главный тренер – отойди в сторону, ты здесь лишний".

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