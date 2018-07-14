Черчесов не считает успехом выступление сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не считает успехом выступление национальной команды на чемпионате мира-2018.

- Успех означает титул, - сказал Черчесов в интервью Der Spiegel. - Это был не успех, а эйфория. Мы не получили ни кубка, ни медалей. Это не успех. Довольно!

- Вы все еще разочарованы тем, что покинули турнир?

- Да, это всегда останется со мной. Мы продолжили бы бороться за этот кубок, словно солдаты. Мы не хотели преждевременно уходить из армии, - сказал Черчесов.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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