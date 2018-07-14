Черчесов не определился со своим будущим в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уклонился от ответа на вопрос о своем будущем в национальной команде.

- Я пока не думал об этом и не обсуждал эту ситуацию ни с кем, - сказал 54-летний специалист в интервью Der Spiegel. - Мы сядем и решим, в каком направлении будем идти дальше.

Он также заявил, что считает главного тренера сборной Германии Йоахима Лева примером для подражания.

- Для меня Лев является примером. При выборе молодых игроков я руководствуюсь некоторыми из его подходов. Он многое делает лучше, чем другие, но даже лучшие тренеры не выигрывают в каждом матче, - сказал Черчесов.

- Вы контактировали с Левом во время турнира?

- Да, он поздравил меня с победой над Испанией (1:1, пенальти - 4:3).

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

Все о чемпионате мира по футболу-2018