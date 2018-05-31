00:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черчесов не может выиграть шесть матчей подряд. Бышовец и Слуцкий после такого ушли

Среда. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Среда. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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После поражения от Австрии безвыигрышная серия сборной России под руководством Станислава Черчесова достигла шести матчей. В последний раз россияне добивались победы 7 октября 2017 года в матче со сборной Кореи (4:2).

Таким образом, Черчесов повторил результат Леонида Слуцкого, который в 2016 году также добился двух ничьих при четырех поражениях, и Анатолия Бышовца, уступившего в 1998 году во всех шести встречах.

Худшая же серия сборной в истории связана с работой Бышовца и его предшественника Бориса Игнатьева, при которых в восьми матчах 1998 года была добыта лишь ничья с Грузией (1:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные безвыигрышные серии тренеров сборной России

Тренер

Год

Соперники

И

Н

П

М

Завершение

Анатолий БЫШОВЕЦ

1998

Швеция (0:1), Украина (2:3), Испания (0:1), Франция (2:3), Исландия (0:1), Бразилия (1:5)

6

0

6

5-14

Увольнение

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

2018

Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1)

6

2

4

5-12

?

Леонид СЛУЦКИЙ

2016

Франция (2:4), Чехия (1:2), Сербия (1:1), Англия (1:1), Словакия (1:2),Уэльс (0:3)

6

2

4

6-13

Увольнение

Олег РОМАНЦЕВ

2002

Ирландия (0:2), Эстония (1:2), Франция (0:0), Белоруссия (1:1), Югославия (1:1)

5

3

2

3-6

Тунис – 2:0

Георгий ЯРЦЕВ

2004

Болгария (2:2), Норвегия (2:3), Австрия (0:0), Испания (0:1), Португалия (0:2)

5

2

3

4-8

Греция – 2:1

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Гы

А у физрука впереди еще множество рекордов!

01:23

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Давайте поблагодарим заслуженного строителя всия спорт на Руси Медалия Мельдониевича за такого прекрасного тренера для сборной.

01:23

Гы

Таки да Игнашевич смотрелся заметно получше, посвежее остальных, вокруг него можно строить костяк сборной на следующие 2 года к Чемпионату Европы.___________________ Ну,да, перспективный паренек, думаю, Маур на него глаз положил.)

01:21

Таки да

Игнашевич смотрелся заметно получше, посвежее остальных, вокруг него можно строить костяк сборной на следующие 2 года к Чемпионату Европы. И ещё надо срочно вернуть в сборную Суперпава и Аршавина, а остальных бездарей гнать в шею.

01:10

sergeinikivorov

Знаете, что за штpaфы ГИБДД можно не плaтить? Точнее их можно избeжать и это на 100% лeгaльно! Я нaклeил себе такую вот штуку http://bezcamer.blogspot.com мой номeр теперь не видно гaишникам вообще! Вид номeрa не меняется, поэтому это законно!

01:04

доктор Фишер

Усатый бездарь уйдет лишь под конвоем. Осетин- креатура Вити М. А Витька - дружок и зема Вовы П.

00:54

Гантэр

Уверен можно было подготовить команду за 2 года.

00:52

wilde

Этот не уйдет. Он по структуре своей "терпила", сколько лет сидел-пыхтел за Дасаевым... Другой бы пошел играть... а этот терпел... И тут попыхтит, поулыбается, ни одной своей ошибки ни признает, при этом скажет - беру вину на себя, - и да... уедет в Австрию, свалит... и никто его за такие результаты даже не наклонит в душевой, и Денисов ему спинку не потрет

00:38

Benpb_bl

Как будто придёт новый тренер и футболисты волшебным образом заживут и заиграют как боги.

00:37

wader777

предложить новый контракт, пока не упустили!

00:35

maks55555

А может взять и сделать, такой "финт ушами", отставка перед самым чемпионатом, кого-то назначить нового. Может это взбодрит игроков сборной? Вон украинцы умудрились такой "финт ушами" сделать, с Бабченко, почему бы и нашей сборной нечто очень необычное не сделать?)))

00:35

эстонский армеец

Он дотерпит до игры с Уругваем - такие деньги "на халяву" получает! Потом резко домой - в Австрию, на Россию ему будет плевать!

00:22

Mao11

Отрицательный результат из раза в раз повторяющийся это закономерность и тут не надо лохматить бабушку,эта сборная тупых и безмозглых и безногих дилетантов, а не профессионалов и их миллионные контракты абсолютно незаслуженны!!!!

00:22

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