Черчесов не может выиграть шесть матчей подряд. Бышовец и Слуцкий после такого ушли

После поражения от Австрии безвыигрышная серия сборной России под руководством Станислава Черчесова достигла шести матчей. В последний раз россияне добивались победы 7 октября 2017 года в матче со сборной Кореи (4:2).
Таким образом, Черчесов повторил результат Леонида Слуцкого, который в 2016 году также добился двух ничьих при четырех поражениях, и Анатолия Бышовца, уступившего в 1998 году во всех шести встречах.
Худшая же серия сборной в истории связана с работой Бышовца и его предшественника Бориса Игнатьева, при которых в восьми матчах 1998 года была добыта лишь ничья с Грузией (1:1). (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные безвыигрышные серии тренеров сборной России
|
Тренер
|
Год
|
Соперники
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
Завершение
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
1998
|
Швеция (0:1), Украина (2:3), Испания (0:1), Франция (2:3), Исландия (0:1), Бразилия (1:5)
|
6
|
0
|
6
|
5-14
|
Увольнение
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
2018
|
Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1)
|
6
|
2
|
4
|
5-12
|
?
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
2016
|
Франция (2:4), Чехия (1:2), Сербия (1:1), Англия (1:1), Словакия (1:2),Уэльс (0:3)
|
6
|
2
|
4
|
6-13
|
Увольнение
|
2002
|
Ирландия (0:2), Эстония (1:2), Франция (0:0), Белоруссия (1:1), Югославия (1:1)
|
5
|
3
|
2
|
3-6
|
Тунис – 2:0
|
2004
|
Болгария (2:2), Норвегия (2:3), Австрия (0:0), Испания (0:1), Португалия (0:2)
|
5
|
2
|
3
|
4-8
|
Греция – 2:1
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
Гы
А у физрука впереди еще множество рекордов!
01:23
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Давайте поблагодарим заслуженного строителя всия спорт на Руси Медалия Мельдониевича за такого прекрасного тренера для сборной.
01:23
Гы
Таки да Игнашевич смотрелся заметно получше, посвежее остальных, вокруг него можно строить костяк сборной на следующие 2 года к Чемпионату Европы.___________________ Ну,да, перспективный паренек, думаю, Маур на него глаз положил.)
01:21
Таки да
Игнашевич смотрелся заметно получше, посвежее остальных, вокруг него можно строить костяк сборной на следующие 2 года к Чемпионату Европы. И ещё надо срочно вернуть в сборную Суперпава и Аршавина, а остальных бездарей гнать в шею.
01:10
sergeinikivorov
Знаете, что за штpaфы ГИБДД можно не плaтить? Точнее их можно избeжать и это на 100% лeгaльно! Я нaклeил себе такую вот штуку http://bezcamer.blogspot.com мой номeр теперь не видно гaишникам вообще! Вид номeрa не меняется, поэтому это законно!
01:04
доктор Фишер
Усатый бездарь уйдет лишь под конвоем. Осетин- креатура Вити М. А Витька - дружок и зема Вовы П.
00:54
Гантэр
Уверен можно было подготовить команду за 2 года.
00:52
wilde
Этот не уйдет. Он по структуре своей "терпила", сколько лет сидел-пыхтел за Дасаевым... Другой бы пошел играть... а этот терпел... И тут попыхтит, поулыбается, ни одной своей ошибки ни признает, при этом скажет - беру вину на себя, - и да... уедет в Австрию, свалит... и никто его за такие результаты даже не наклонит в душевой, и Денисов ему спинку не потрет
00:38
Benpb_bl
Как будто придёт новый тренер и футболисты волшебным образом заживут и заиграют как боги.
00:37
wader777
предложить новый контракт, пока не упустили!
00:35
maks55555
А может взять и сделать, такой "финт ушами", отставка перед самым чемпионатом, кого-то назначить нового. Может это взбодрит игроков сборной? Вон украинцы умудрились такой "финт ушами" сделать, с Бабченко, почему бы и нашей сборной нечто очень необычное не сделать?)))
00:35
эстонский армеец
Он дотерпит до игры с Уругваем - такие деньги "на халяву" получает! Потом резко домой - в Австрию, на Россию ему будет плевать!
00:22
Mao11
Отрицательный результат из раза в раз повторяющийся это закономерность и тут не надо лохматить бабушку,эта сборная тупых и безмозглых и безногих дилетантов, а не профессионалов и их миллионные контракты абсолютно незаслуженны!!!!
00:22