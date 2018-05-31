Черчесов не может выиграть шесть матчей подряд. Бышовец и Слуцкий после такого ушли

После поражения от Австрии безвыигрышная серия сборной России под руководством Станислава Черчесова достигла шести матчей. В последний раз россияне добивались победы 7 октября 2017 года в матче со сборной Кореи (4:2).

Таким образом, Черчесов повторил результат Леонида Слуцкого, который в 2016 году также добился двух ничьих при четырех поражениях, и Анатолия Бышовца, уступившего в 1998 году во всех шести встречах.

Худшая же серия сборной в истории связана с работой Бышовца и его предшественника Бориса Игнатьева, при которых в восьми матчах 1998 года была добыта лишь ничья с Грузией (1:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные безвыигрышные серии тренеров сборной России

Тренер Год Соперники И Н П М Завершение Анатолий БЫШОВЕЦ 1998 Швеция (0:1), Украина (2:3), Испания (0:1), Франция (2:3), Исландия (0:1), Бразилия (1:5) 6 0 6 5-14 Увольнение Станислав ЧЕРЧЕСОВ 2018 Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1) 6 2 4 5-12 ? Леонид СЛУЦКИЙ 2016 Франция (2:4), Чехия (1:2), Сербия (1:1), Англия (1:1), Словакия (1:2),Уэльс (0:3) 6 2 4 6-13 Увольнение Олег РОМАНЦЕВ 2002 Ирландия (0:2), Эстония (1:2), Франция (0:0), Белоруссия (1:1), Югославия (1:1) 5 3 2 3-6 Тунис – 2:0 Георгий ЯРЦЕВ 2004 Болгария (2:2), Норвегия (2:3), Австрия (0:0), Испания (0:1), Португалия (0:2) 5 2 3 4-8 Греция – 2:1

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Сборная России на чемпионате мира по футболу